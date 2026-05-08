Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye’ye yönelik giriş yasağının kaldırıldığı yönünde yaklaşık 48 saat önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Son durum: Yaklaşık 48 saat önce CB Tufan Erhürman tarafından, Türkiye’ye giriş yasağımın kaldırıldığı yönünde bilgilendirildim. Gösterdiği çabadan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Lakin tüm listenin yasağı kalkmadı, umarım en kısa zamanda tüm yasaklılar için benzer adımlar atılır. Öte yandan atılan bu adımın, yeni ve olumlu bir dönemin ilk işareti olarak yorumlamak da olası.