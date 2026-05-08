“4 yıllık yasak kalktı, buruk bir sevinç yaşıyorum”

Gazeteci ve Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, yaklaşık dört yıldır süren Türkiye’ye giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Akter, aynı süreçte 15’ten fazla kişinin daha yasağının kaldırıldığını belirterek, gelişmenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçildiği günden bu yana konuyla ilgili yoğun çaba yürüttüğünü kaydeden Akter, bu girişimlerin sonuç verdiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye’ye giriş yasağımla ilgili hukuki bir mücadele veriyorduk!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da seçildiği günden bu yana yoğun bir uğraş içindeydi. Belli ki o çabaları sonuç verdi ve benimle birlikte 15’den fazla kişinin Türkiye’ye giriş yasağı kalktı!

Haberi ilk aldığımda açıkcası düşünmediğim kadar çok sevindim. Meğer kendime bile söylemediğim kadar çok özlemişim…

Ama o sevinç hala yasağı devam edenler olduğunu öğrendikten sonra yerini ağır bir burukluğa bıraktı!

Yine de bu çok uzun zaman sonra iki ülke arasındaki ilişkiler açısından da son derece olumlu bir gelişme.

Uğraşları ve yürüttüğü süreç için Sayın Cumhurbaşkanı’na yürekten teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de İstanbul’u hatırlamayan, Antalya’yı özleyen, Ankara’yı Anıtkabir’i görmeye yetişmeyen çocuklarım adına…

Sürecin isimler üzerinden değil, prensip üzerinden yürütüldüğünü anlıyorum verilen bilgilerden.

Eminim Sayın Cumhurbaşkanı’nın O çabaları sonuna kadar devam edecek ve daha fazla olumlu sonuç alınacak…