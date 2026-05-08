“Yasağın kalkması sevindirici ama listenin varlığı düşündürücü”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Türkiye’ye giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Gürçağ, iki gün önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından aranarak yasağın kaldırıldığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Tahmin ediyordum… O yüzden Türkiye’ye gitmeyi hiç denememiştim. İki gün önce Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman beni arayarak Türkiye’ye giriş yasağımın kaldırıldığını bildirdi. Artık böyle bir yasağımın olmaması sevindirici olsa da böyle bir listenin var olma sebebi (sebebsizliği) ve hala bu listede pek çok arkadaşımızın bulunması üzücü ve düşündürücüdür. Bu çabayı gösteren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederken bu konudaki uğraşın tüm arkadaşlarımız için devamını dilerim.