Trafiğe bir can daha

İskele-Ercan Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 45 yaşındaki Osman Öztürk, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre, ZLC 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Öztürk, kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.