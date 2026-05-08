Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin Türkiye ile imzaladığı protokol kapsamında Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesiyle ilgili maddeyi ve limanların mevcut durumunu değerlendirdi.

Kanal Sim’de yayınlanan “Haber Toplantısı” isimli programa telefonla bağlanan Arıklı, protokolle ilgili çalışmaların geçen yılın Eylül ayında başladığını, Aralık ayında ise tamamlandığını belirterek, “Fakat protokol geç imzalandı ve Resmi Gazete’de geç yayımlandı” dedi.

“Özelleştirme Yasası gereği danışmanlık firması gerekiyor”

Protokolün ilgili maddesindeki hukuki altyapıya işaret eden Arıklı, Özelleştirme Yasası kapsamında bir danışmanlık firmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Arıklı, söz konusu firmanın Mağusa Limanı’nda yapılacak yenileştirmenin nasıl olacağı, hangi etaplarda gerçekleşeceği, mali boyutları ile limanın Kalecik Limanı’na taşınması ve orada yeni bir liman yapılması gibi konularla ilgileneceğini ifade etti.

Proje kapsamında Mağusa Limanı’nın Kalecik’e taşınmasının, mevcut alanın ise konvansiyonel liman olarak kullanılmasının hedeflendiğini kaydeden Arıklı, Kalecik’te yapılacak limanın yerinin ise çok önceden tespit edildiğini söyledi.

“Limanları özelleştirmeyecekseniz Ulaştırma Bakanlığı’na devredin”

Mağusa Limanı ile Girne Limanı’nın durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Arıklı, “Ülkenin yüz karası” nitelemesinde bulundu.

Mevcut siyasi iradenin limanların özelleştirilmesi konusunda ciddi bir adımı olmadığını söyleyen Arıklı, Maliye Bakanlığı’na defalarca kez Mağusa Limanı’nın çökmek üzere olduğunu dile getirdiğini belirtti. Arıklı, “Aynı durum Girne Limanı için de geçerli” diye konuştu.

Arıklı, hükümetin diğer ortaklarına seslenerek, “Limanlar eğer özelleşecekse özelleşsin. Eğer özelleştirilmeyecekse bir karar verilmeli ve buralar özelleştirilme kapsamından çıkartılmalı” diyerek, sonrasında yetkilerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak yaratılması gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bir kaynak bulup veya gelen-giden yolculardan para toplayıp limanları adam etmemiz lazım” dedi.

“Rıhtım çökecek, gemiler yanaşamıyor”

Mevcut durumun devam etmesi halinde Mağusa Limanı içerisindeki rıhtımın çökeceğini dile getiren Arıklı, gemilerin yanaşamadığını, temizleme ve derinleştirme işlemlerinin yapılması gerektiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleştirilmediğini söyledi.

Limanlarda yıllardan beri devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak bir yapılanmanın sürdüğünü belirten Arıklı, özelleştirme kapsamına alınmasına rağmen gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Arıklı, “Bu limanları bize yakışır bir hale getirmek için de bütçeye 5 kuruş para koyulmuyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni tuvaletler yapalım, klima takabilelim”

Özelleştirme kararının kendisi Bakan olmadan önce alındığını dile getiren Arıklı, “Eğer özelleşecekse bir an evvel bunun adımlarını atalım. Özelleşmeyecekse de limanların tadilatı için bütçeye para koyulmalı” önerisinde bulundu.

Limanların temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını ifade eden Arıklı, “Limanlara en azından yeni tuvaletler yapalım veya klima takabilelim” dedi.

Ülkede hantal bir yapı bulunduğunu söyleyen Arıklı, Özelleştirme Yasası’nın hazırlandığını ancak içinin doldurulmadığını belirterek, limanların içler acısı durumda yoluna devam ettiğini ifade etti.

“KIB-TEK’in özelleştirilmesi gündemimizde yok”

Öte yandan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ve diğer kurumların özelleştirilmesine ilişkin bir gündemlerinin bulunmadığını söyledi.

“Ekim’de seçim olmak zorunda”

Arıklı, YENİDÜZEN Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’nın erken seçimle ilgili sorusuna yanıt verdi; “Ekim’de seçim olmak zorunda” ifadelerini kullandı.