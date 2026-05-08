Erhürman: 15'den fazla Kıbrıslı Türk'ün Türkiye'ye giriş yasağı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye girişleri farklı tahdid kodlarıyla engellenen "15'ten fazla" Kıbrıslı Türk'ün 'yasaklarının' Türkiye tarafından kaldırıldığı açıkladı.

Erhürman, Kıbrıslı Rum lider ile gerçekleştirdiği görüşmenin aydından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine, "15'ten fazla kişinin yasağının kalktığını ve bu isimlere gelişmeyi bildirdiğini" ifade etti.

Konuyla ilgili çalışmaları ve çabalarının süreceğini ifade eden Erhürman, "Bu işi ciddiyetle, sakin şekilde ele almak gerekiyor" dedi.