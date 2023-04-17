Yeni Ercan'ın açılışı bir kez daha ertelendi

Ertuğrul SENOVA

Yaklaşık 10 yıldır tamamlanması beklenen Ercan Havaalanı'ndaki yeni terminal binası ve pistin resmi açılışı yine ertelendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacağı açıklanan açılışın, bayramdan sonra, Erdoğan’ın programına göre şekilleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, EL-SEN’in grevi nedeniyle elektrikle ilgili işlemlerin geciktiğini, ayrıca bayram yoğunluğunu hesaba kattıklarını, bu kapsamda açılışı bayramdan sonraya bıraktıklarını söyledi.

Arıklı, “Bundan sonrası Türkiye ile birlikte belirleyeceğimiz açılış tarihidir. Açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı yapacak. Tarihi birlikte belirlemek durumundayız” şeklinde konuştu.

EL-SEN’in grev süreci nedeniyle Ercan’a servis vermediğini, teknik cihazların kontrolünün yapılamadığını söyleyen Arıklı, “Bu yapılmadan bayram öncesi binlerce yolcunun ülkemize geleceğini de göz önünde bulundurarak riske girmek istemedik. Ayrıca havayolu şirketleri ve tur operatörleri de bu konuda endişelerini dile getirdiler. Biz de açılışı bayram sonrası bir tarihe bıraktık” dedi.

Arıklı, “Bu arada deprem dolayısı ile faaliyetlerini askıya alan Kilisteki pano fabrikasının ürettiği malzemeler de gelmiş olacak. Önemli olan Havaalanın her açıdan bitmiş ve açılışa hazır hale gelmiş olmasıdır” şeklinde konuştu.

Yeni tarihe ilişkin de konuşan Arıklı, “Bundan sonrası Türkiye ile birlikte belirleyeceğimiz açılış tarihidir. Açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı yapacak. Tarihi birlikte belirlemek durumundayız” dedi.

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından 18 Nisan’da yapılacağı açıklanan açılışın, “seçime yönelik ve göstermelik” olduğu, henüz elektriği bile bağlanmayan havalimanının “şantiye elektriği ile çalıştığı” ifade edilmişti.

YENİDÜZEN geçtiğimiz hafta havalimanının son halini görüntülemiş, eksikliklerle ilgili HTKS Başkanı Cem Kapısız ile görüşmüştü. Kapısız, “Yapılmaya çalışılan açılış değil, AKP’nin propagandası. Başta elektrik olmak üzere pek çok eksiklik var. 15 yıllık hava kontrolörüyüm, bu eksikliklerin kısa sürede giderilebileceğini düşünmüyorum” demişti.

Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Ercan Havalimanının özelleştirilmesine karar vererek, 1 Ocak 2013’de Ercan Havalimanı’nı Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devretmişti.

O günden bugüne 9 Ulaştırma Bakanı, 8 Başbakan değişti, defalarca “Ercan yeni Terminali yılsonunda açılacak” yönünde açıklamalar yapıldı.

3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan ve 25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı sözleşmesi, 13 Şubat 2040 yılında bitecek.

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