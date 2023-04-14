"Açılış değil propaganda"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti, yıllardır inşaatı süren ve ne zaman çalışacağı tartışılan Yeni Ercan Havaalanı’nı, 18 Nisan’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açma hazırlığında… Erdoğan’ın gelişine sayılı günler kala hummalı bir çalışmanın sürdüğü Yeni Ercan Havaalanı henüz ‘şantiye’yi andırıyor…

Alanda hummalı bir çalışma sürerken, YENİDÜZEN alandaki çalışmaları takip etti…

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Taşındıktan sonra eksiklikleri daha rahat görebileceğiz. Bunlar da yavaş yavaş giderilebilecek. Eksiklikleri görmek için bir an önce oraya taşınmamız gerekir” dedi.

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız ise yaptığı değerlendirmede, “Sırf kurdele kesilsin diye açılış yapmak istiyorlar. Yapılmaya çalışılan sadece seçim propagandasıdır” ifadelerini kullandı.

Ercan işletmecisi - Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı 18 Nisan Salı günü açılışı yapılacağı iddia edilen Yeni Ercan Havaalanı’nın eksiklikleriyle ilgili bilgi vermek istemedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Eksiklikler zamanla giderilecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan Havaalanı’nda eksiklikler olduğunu doğrularken, “Bir eve taşındığınızda bile eksiklikler olur. Bu normal bir şey… Taşındıktan sonra eksiklikleri daha rahat görebileceğiz. Bunlar da yavaş yavaş giderilebilecek. Eksiklikleri görmek için bir an önce oraya taşınmamız gerekir” dedi. 4 yıl önce açılışı yapılan İstanbul Havaalanı’nın bugün halen eksiklikleri ve sorunları olduğunu belirten Arıklı, Türkiye’den gerekli malzemelerin gelindiğini söyledi ve açılış gününe kadar birçok eksikliğin giderileceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 18 Nisan’da ilk uçağın piste ineceğini de vurgularken, söz konusu uçağın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı olacağı bilgisini de verdi.

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız:

“Şantiye elektriği ile havaalanı açılacak”

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, 18 Nisan’da açılacağı açıklanan yeni Ercan Havaalanı’nın çok ciddi eksikleri olduğunu ve bu eksikliklerin kalan sürede tamamlanamayacağını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Kapısız, alanda şu anda elektrik olmadığını dile getirerek, “Şantiye elektriğiyle açılış yapmaya çalışıyorlar. Yapılmaya çalışılan sadece AKP’nin propagandasıdır” dedi.

Yeni Ercan Havaalanı’nın başta elektrik sorunu olmak üzere başka eksikleri olduğunu da belirten Kapısız, eksikliklere şöyle değindi:

“Mevcut bir havaalanı varken eğer bir başka havaalanı açacak olursanız, yeni açacağınız havaalanı, eskisi havaalanından her bakımdan daha iyi olmalı. Bu dünyada böyle… Ama ne yazık ki bizim açacağımız yeni havaalanında bir iyileştirme söz konusu değil. Bunun yanında söz konusu binada şu anda elektrik yok… Elektriği kontrol edebilecek bir sistem veya pano yok. Yani şantiye elektriği ile havaalanı açmaya çalışılıyor. Yine bir başka eksiklik olarak Ercan’da taksi yolları ve apron gerekli şekilde ışıklandırılmış değil. Geçici ışıklandırılmalarla bir havaalanı açılmaz. Yeni binanın şu anki halinde iletişim ağı da yok. Havaalanı içerisinde telefonun ahizesi kaldırıldığı zaman tek bir tuşla talimat verilip, talimat alınmalı. Kendi kişisel cep telefonunuzla havacılık işi yürütülmez. 15 yıldır hava kontrolüyüm. 18 Nisan’da uçak inecekse bunun kontrolü, planlaması ve ona göre eğitimi yapılır. Şu ana kadar o konuda da somut bir adım yok… Kısacası, bu eksiklikler ciddi ve bir havaalanında olmazsa olmaz olan eksiklikler. Bu eksiklikler kalan sürede giderilirse sorun yok. Ben giderilemeyeceği kanaatindeyim. Sırf kurdele kesilsin diye açılış yapmak istiyorlar. Yapılmaya çalışılan sadece seçim propagandasıdır.”

Turanlı bilgi vermedi

YENİDÜZEN’in ulaştığı Ercan işletmecisi - Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı 18 Nisan Salı günü açılışı yapılacağı iddia edilen Yeni Ercan Havaalanı’nın eksiklikleriyle ilgili bilgi vermek istemedi, soruları yanıtsız bıraktı.



Elektrik panolarının bile kurulmadığı Yeni Ercan Havaalanı’nda, şantiye elektriği kullanılıyor…



Henüz açılışı yapılacak kadar hazır olmayan Yeni Ercan Havaalanı’nın birçok noktasında hummalı bir çalışma sürüyor.