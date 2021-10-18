Yeni cezaevinde hüsran: 3 su motoru yandı, 2 gündür sular akmıyor, Pozitif tutuklular yeniden otele taşınıyor

COVID-19 olan ve önce otele, ardından yeni cezaevine taşınan 79 mahkum ve tutuklunun ‘sular akamadığı’ gerekçesiyle yeniden otele götürülmesine karar verildi.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevindeki 3 su motorunun yandığını, 2 gündür mahkumlara su verilemediğini anlattı. Bengihan,“Ellerini yüzlerini dahi yıkayamaz, iki gündür tuvaletlerini dahi çekemezlerken nasıl olur da sağlıklı ve hijyen içinde COVID-19’u atlatmalarını bekleyebiliriz bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkum ve tutukluların yeniden otele taşınmasıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, şöyle devam etti: “3 tane su motoru yandı, 2 gündür mahkumlara su verilemiyor, tuvaletlerinin suyu akmıyor. Şimdi apar topar otele taşınıyorlar.

Cezaevi tamamen bitmeden, teslim alınmadan acilen mahkumları oraya taşıdılar. Hiç kimse orayı kontrol etmedi. Bu ülkenin ne teknik ne de mekanik mühendisleri tarafından kontrol edilmeden teslim alındı. Ya bu şekilde 650 mahkum ile buraya taşınılsaydı ne olacaktı?

Suyu akmayan ama çağdaş bir cezaevi… 2 gündür suları akmıyor.” dedi.

“Gardiyanlar çok zor koşulda çalışıyor”

Gardiyanların da bulaş ile verilen mücadelede, çok zor koşullarda görev yaptığını anlatan Bengihan, her geçen gün artan pozitif vakaların içine gerekli kılık kıyafet donanımı ve tedbirleri olmadan çalışıldığını dile getirdi.

Bengihan, “Gardiyanların aldığı maaş ve izni eleştiren, ‘dondurmalı ekmek gadayıfı yesinler’ diyenlere buradan selam olsun. Pozitif mahkumların ve tutukluların içine sayım yapmaya, yemeğini vermeye, sağlıklarını kontrol etmeye giriyorlar. O ‘dondurmalı ekmek gadayıfı yesin’ diyenler de girer miydi çok merak ediyorum. Temaslı olan koğuşlara giriyorlar, bazı arkadaşları pozitif çıkmaya başladığı için moralleri de bozuluyor. Bu zamanda destek şart, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Temaslı takip merkezi sorumlusu Doktor Şebnem Hanım ve beraberindeki ekibi, büyük özveri ile çalışıyor, saatlerce burada kontrol ve tedavileri için tutuklularla ilgileniyor.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde başlayan COVID-19 bulaşı ile 80 mahkum ve tutuklu pozitif olmuş, bir kişi Pandemi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, geriye kalan 79 mahkum ve tutuklu önce otele, ardından apar topar yeni cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde mahkum ve tutuklular arasında başlayan bulaşta dün de 2 gardiyanın testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.