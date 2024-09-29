"Yeni bir müzakere sürecine ilişkin görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk"

New York temaslarını tamamlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile yaptıkları görüşmenin "yararlı" geçtiğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, görüşmede yeni bir müzakere sürecine ilişkin görüşlerini Jenca'ya paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"BM Genel Merkezi'nde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miroslav Jenca ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Kıbrıs'ta ve bölgemizde yaşanan son gelişmeleri değerlendirme ve yeni bir müzakere sürecine ilişkin görüşlerimizi kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk."