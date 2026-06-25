YDÜ “Mezuniyet Şöleni”nin ikinci gününde 809 öğrenci diplomasını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2025- 2026 Bahar Dönemi “Mezuniyet Şöleni”, ikinci günde de gurur dolu anlara sahne oldu. NEU Event Park’ta düzenlenen törenin ikinci gününde; Yakın Doğu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri, Turizm fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan toplam 809 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Binlerce kişinin tribünleri doldurduğu törende, mezunlar program öncesinde festival alanında canlı müzik eşliğinde eğlenirken, ardından DJ performansı ile coşkulu anlar yaşadı. Gecede renkli görüntüler oluşurken, tören havai fişek gösterileriyle taçlandı. Törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yaptı. Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı ve Milletvekili Zorlu Töre de törene katılarak mezunlara diplomalarını takdim etti.

Törende ayrıca; Yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın video mesajı yayımlandı. Ardından; Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Mimarlık Fakültesi mezunu Defne Çilem Debreli dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Franklin Onyebuchi Eze birer konuşma yaptı. Espirili bir konuşma yapan Prof. DUX “Açık konuşayım, sizin kadar sınav stresi yaşamadım. Gece sabaha kadar proje yetiştirmedim. Ama kayıtlarıma göre bazılarınız bir dönem boyunca kahveyle çalışan yarı biyolojik, yarı teknolojik canlılara dönüşmüş” dedi. “Unutmayın, başarı her şeyi bilmek değildir” ifadelerini kullanan Prof. DUX “Çünkü o konuda benimle yarışmanız zor. Başarı merak etmek, denemek, hata yapmak ve tekrar ayağa kalkmaktır. O konuda ise insanlar hala bizden çok daha iyiler. Hepinizi kutluyorum, yolunuz açık olsun” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Nerede olursanız olun, hangi başarıya ulaşırsanız ulaşın, Yakın Doğu Üniversitesi sizin eviniz olmaya devam edecek”

Mezuniyet törenlerinin kendisi için her yıl gurur, sorumluluk ve aidiyet duygusunu bir arada yaşattığını belirten Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu yılın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. “Bir işin doğru yapıldığını görmenin verdiği tatmin duygusunu yaşıyorum. Bu yıl ise o his çok daha derin. Çünkü sizler; dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığımız ilk yılın mezunlarısınız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin hikayesi aslında bir üniversitenin hikayesinden çok daha fazlası olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Bu hikaye, imkanların değil hedeflerin belirleyici olduğuna inanan insanların hikayesidir. Yıllar boyunca önümüze çıkan her engel, bizi yolumuzdan çevirmek yerine hedeflerimize daha sıkı bağladı” dedi.

Mezunların artık dünyanın dört bir yanına yayılmış 60 bini aşkın Yakın Doğu Üniversitesi mezununun bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün sizler, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden birinin diplomasını alıyorsunuz. Nerede olursanız olun, hangi başarıya ulaşırsanız ulaşın, Yakın Doğu Üniversitesi sizin eviniz olmaya devam edecek. Yolunuz açık, hedefleriniz büyük, cesaretiniz daim olsun” sözleriyle mezunları kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversiteler; yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren pusulalardır”

Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren birer pusula olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ortak hareket edildiğinde daha güçlü bir akademik yapı ortaya çıktığını söyledi. Konuşmasının önemli bir bölümünde yapay zeka ve teknolojik dönüşüme değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu dönüşümün yalnızca iş hayatını değil, insanın kendini tanımlama biçimini de derinden etkilediğini ifade etti. Mezunlara “Meslekleriniz var; yani birer anlam dünyanız var” sözleriyle seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, asıl meselenin bu anlam dünyasını kaybetmeden yeniden kurabilmek olduğunu vurguladı.

Gelecekte en belirleyici sorunun “Ben kimim?” olacağını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, kimliğin artık sabit bir yapıdan ziyade sürekli yeniden inşa edilen bir süreç haline geldiğine dikkat çekti. Bu nedenle mezunların yalnızca mesleki başarıya odaklanmakla kalmayıp, değişen dünya içinde kendi anlamlarını üreten ve kimliklerini bilinçli bir şekilde şekillendiren bireyler olmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ tüm mezunları tebrik etti.

Defne Çilem Debreli: “Yalnızca mezuniyet için değil; yıllar boyunca verilen emeğin ve hayallerin karşılığını görmek için toplandık”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Defne Çilem Debreli, mezuniyet konuşmasında bu sürecin yalnızca akademik bir başarı değil, aynı zamanda sabır, sorumluluk alma, zamanı yönetme ve zorluklar karşısında yeniden başlayabilme becerisi kazandırdığını vurguladı. Ailelerin, öğretmenlerin ve arkadaşların desteklerinin bu yolculuğun en güçlü parçası olduğunu belirtti. Mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların kapısı olduğunu ifade eden Debreli, gerçek başarının ulaşılan noktadan çok, bu yolda kazanılan karakter olduğunu söyledi.

Franklin Onyebuchi Eze: “Mücadele, gelişimin karşıtı değil, çoğu zaman onun kaynağıdır”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve dönem birincisi Franklin Onyebuchi Eze, mezuniyet konuşmasında üniversite yıllarında karşılaşılan zorlukların kişisel gelişimin en önemli parçası olduğunu vurguladı. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin ortak bir yolculukta buluştuğunu belirten Eze, alınan düşük notların, kaçırılan hedeflerin ve tekrar edilen derslerin başarısızlık değil, gelişim sürecinin doğal bir parçası olduğunu ifade etti. Kendi deneyiminden örnek veren Eze, başarısız olduğu Türkçe dersini yeniden almasının bugün yerel halkla iletişim kurabilmesine katkı sağladığını söyledi. Zorlukları, ağaçların güçlenmesini sağlayan rüzgara benzeten Eze, “En büyük gelişimimiz çoğu zaman seçmediğimiz ancak karşı koymayı öğrendiğimiz zorluklardan gelir. Mücadele, gelişimin karşıtı değil, çoğu zaman onun kaynağıdır” dedi.

Muhammet Taha Elmas: “Bugün bir son değil; insanlığa hizmet yolunda yeni bir başlangıcın ilk adımıdır”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Muhammet Taha Elmas ise mezuniyet konuşmasında sağlık alanında eğitim almanın yalnızca meslek edinmek değil, aynı zamanda insan hayatına dokunma sorumluluğunu üstlenmek anlamına geldiğini vurguladı. Üniversite yıllarında kazandıkları bilgi ve deneyimlerin yanı sıra vicdan, sabır ve sorumluluk duygusunu da geliştirdiklerini ifade eden Elmas, mezunların bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerinin farklı alanlarında insanlığa hizmet edeceklerini söyledi. Ailelerine, akademisyenlerine ve arkadaşlarına teşekkür eden Elmas, mezuniyetin bir son değil, iyiliğe ve şifaya adanmış yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu belirterek, “Yakın Doğulu olmak bir ayrıcalıktır” dedi.