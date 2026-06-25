Lisansı olmadığı halde rehberlik yapan alkollü şahıs tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, H.H.K.'nin (E-42) Gazimağusa’da Kapalı Maraş ziyaretçi giriş kapısı civarında rehberlik lisansı olmadığı halde rehberlik hizmeti verdiği tespit edildi.

Alkollü etkisinde olan ve nefes örneği vermeyi reddeden şahıs, Turizm Bakanlığı görevlileri tarafından aleyhine işlem yapılacağı sırada bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık da verdi. Söz konusu şahıs tutuklandı.





Budama makasını etrafa sallayarak bağırıp çağıran kişi tutuklandı

Mağusa'da dün elinde ağaç budama makasıyla restorana girerek, elindeki budama makasını etrafa sallayarak bağırıp çağıran ve rahatsızlık veren N.E.(K-19) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 13.00 sırlarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.