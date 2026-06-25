“Maliye Bakanlığı kredi kartı iadelerinde yasaya uymadı”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Erkan Okandan'ın kredi kartı ve banka kartı harcamalarına ilişkin KDV iadelerinin zamanında yapılmadığı yönündeki başvurusu üzerine hazırlanan raporu yayımladı. Raporda, Maliye Bakanlığı'nın hem iadeleri yasanın öngördüğü sürelerde gerçekleştirmediği hem de vatandaşın dilekçelerine mevzuata uygun şekilde yanıt vermediği tespit edildi.

Raporda, 33/2019 sayılı Yasa uyarınca iadelerin üç aylık dönemler halinde yapılması gerekirken bunun düzenli şekilde uygulanmadığı, bu durumun hak sahiplerini mağdur ettiği belirtildi. Ombudsman, Maliye Bakanlığı'nın bu uygulamayla İyi İdare Yasası'nda düzenlenen "hukuka uygun davranma yükümlülüğünü" yerine getirmediği sonucuna vardı.

Raporda ayrıca, Okandan'ın 26 Şubat ve 7 Nisan 2025 tarihlerinde Maliye Bakanlığı'na sunduğu dilekçelere de yasalara uygun şekilde cevap verilmediği ifade edildi. Ombudsman, Bakanlığın başvuruları içeriğine göre değil, yanlış hukuki çerçevede değerlendirdiğini ve Anayasa ile güvence altına alınan dilekçe hakkına aykırı davrandığını belirledi.