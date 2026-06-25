KSTU'da 526 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) mezuniyet töreni yapıldı.

KSTU’dan verilen bilgiye göre, Üner Berkalp Stadyumu’nda düzenlenen törende toplam 526 öğrenci mezun oldu.

Törene, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Direktör Vekili Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, Okul Genel Sekreteri Cenk Paşa, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Savaş Başsın, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezunların stadyuma girişi ile başlayan tören, öğrencilerin mesajlarından oluşan video gösterimi ve Metis Trio’nun müzik resitaliyle devam etti. Törende daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları yemin etti.

KSTU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner törende yaptığı konuşmada, mezunlara seslenerek, öğrencilerin yıllar süren emeklerinin, sabır ve azimle başarıya ulaştığını vurgulayarak, mezuniyetin sadece bir diploma almaktan ibaret olmadığını belirtti.

Öğrencileri büyük fedakârlıklarla yetiştiren ailelere ve onlara rehberlik eden akademisyenlere de özel olarak teşekkür eden Taner, "Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Yolunuz, bahtınız ve zihniniz daima açık olsun." ifadesini kullandı.

Direktör Vekili Doç. Dr. Mehmet Altuntaş ise törende yaptığı konuşmada, gençlerin edindikleri donanımla geleceğe yön vereceklerini belirterek, sürekli öğrenmekten, gelişmekten ve inandıkları değerler uğruna mücadele etmekten vazgeçmeme temennisinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından, mezunlara diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam etti. Gece, DJ performansı ile sona erdi.