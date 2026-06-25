Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu “Gençlik Sahnesi” kurs kayıtlar uzatıldı

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, "Gençlik Sahnesi" adıyla düzenlediği kurs kayıtlarının 24 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, 11-13 yaş ve 14-17 yaş gruplarına yönelik düzenlenen kurs eğitimi Gözdem Şahinler tarafından verilecek.

Katılımcılar, kurs kapsamında temel oyunculuk, sahne kullanımı, diksiyon, beden dili ve doğaçlama gibi tiyatronun farklı alanlarında eğitim alacak.

Haftada bir gün yapılacak kursların aylık ücreti 2 bin TL olarak açıklandı.

Detaylı bilgi için 0533 821 21 44; kayıt işlemleri için ise 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.