Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yazar Okan Dağlı’nın kaleme aldığı “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa” kitabını üzerine söyleşi ve tanıtım etkinliği düzenledi. CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Okan Dağlı kitabın yazım süreci, Mağusa’nın tarihsel birikimi ve kentin kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentleri tanımanın ve sevmenin, aynı zamanda onları korumanın da temel koşulu olduğunu vurgulayan yazar Okan Dağlı, “Bir yeri koruyabilmek için önce onu bilmek ve sevmek gerekir” anlayışıyla bu çalışmayı kaleme aldığını ifade etti. Mağusa’nın yaklaşık 2 bin 300 yıl önce Arsinoe adıyla kurulduğunu belirten Dağlı, kentin tarih boyunca geçirdiği dönüşümü, Salamis’ten Mağusa’ya uzanan yerleşim sürecini ve özellikle Lüzinyan döneminde dünyanın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline gelişini aktardı. Kitabın yalnızca Mağusa’nın geçmişini anlatmadığını, aynı zamanda kentin tarihsel ve kültürel mirasının korunmasına katkı sunmayı amaçladığını belirten Dağlı, bu tür çalışmaların toplumsal belleğin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, partililer ve kitapseverler katıldı.

İncirli: Kültürel mirası yaşatan çalışmalar geleceğe bırakılan en değerli mirastır

Etkinlikte konuşan Sıla Usar İncirli, Okan Dağlı’nın uzun yıllara yayılan emeğiyle hazırladığı “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa” kitabının Kıbrıs’ın tarihsel ve kültürel belleğine önemli bir katkı sunduğunu vurguladı. İncirli, Okan Dağlı’nın yalnızca kentin tarihini kayıt altına almakla kalmadığını, aynı zamanda bu mirasın yaşatılmasına da büyük katkı koyduğunu belirterek, “Kültürel mirası yaşatan çalışmalar geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Kültürel mirasımızı yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı. Kültürel mirasın korunmasına katkı sunan bu tür çalışmaların gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden İncirli, Okan Dağlı’nın farklı kesimleri ortak değerler etrafında bir araya getirebilen bir isim olduğuna dikkat çekti. İncirli, konuşmasını etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan CTP Lefkoşa İlçesi’ne, 4K Kadın Kooperatifi’ne ve moderatörlüğü üstlenen Sami Özuslu’ya teşekkür ederek tamamladı.