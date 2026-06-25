"Sakarya kavşağındaki çalışmalar tamamladı"

Gazimağusa Belediyesi (GMB) Sakarya kavşağındaki çizgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Trafik Master Planı'nda yer alan ve Trafik Komisyonu’nun çalışmaları doğrultusunda planlanan düzenlemeler kapsamında, Sakarya kavşağında detay çizgilendirme, yönlendirme çizgileri ve yaya geçidi çizgileri dün gece tamamlandı.

Kavşaktaki sinyalizasyon sistemiyle ilgili çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi. Trafik ışıklarının kısa sürede devreye alınması planlanıyor.

GMB Meclis Üyesi Mine Karaca, İsmet İnönü Bulvarı 2'nci Etap Yol Düzenleme Projesi’nin yol, altyapı ve asfalt çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğini güçlendiren tamamlayıcı düzenlemelerle sürdüğünü belirtti.