“İki devletli çözüm dışında hiçbir girişim kabul edilemez”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, güney basınında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çözüm planı hazırlandığı ve planın taraflarla istişareye açılacağı yönünde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iki devletli çözüm temelinde mümkün olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı ve bölgede kalıcı istikrar sağlayamayacağı iddia edildi.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun açık, net ve değişmediği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir." denilerek, Türkiye'nin garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan doğan hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceği belirtildi.