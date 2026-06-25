“Emekçilerin hakkını budatmayacağız”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un bir televizyon programında asgari ücret tespit süreci ve sendikalara yönelik yaptığı açıklamalara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Federasyon, Arhun’un değerlendirmelerinin gerçeklerden uzak olduğunu belirterek, kamu ve özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirmeye yönelik bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti. Açıklamada, asgari ücretin bir pazarlık unsuru değil, çalışanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde belirlenmesi gereken bir hak olduğu vurgulandı.

Dev-İş, son asgari ücret artışının resmi hayat pahalılığı oranının altında kaldığını belirterek, çalışanların alım gücünün giderek düştüğünü söyledi. Açıklamada, özellikle akaryakıt, temel tüketim ürünleri, kira ve fatura giderlerindeki artışların asgari ücret üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da eleştiren Dev-İş, bakanlığın çalışanları koruma görevini yerine getirmediğini ve işverenlere sağlanan teşvikler karşısında emekçilerin yalnız bırakıldığını vurguladı. Federasyon, bakanlığın önceliğinin işçilerin haklarını korumak olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Arhun’un asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerinin toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirme riski taşıdığı savunularak, emekçilerin birlik ve dayanışmasının korunması gerektiği vurgulandı.

Dev-İş, emekçilerin insanca yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Çalışanların hak kayıplarına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.