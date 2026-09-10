Kahve üretimi yapılan işletmede yangın

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, bugün, kahve üretimi yapılan bir işletmede çıkan yangın zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bacada biriken kahve kalıntılarının ısınıp alevlenmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında bacadaki kahve kalıntılarıyla iki metrelik elektrik kablosu yandı, makinedeki kahve çekirdekleri de dumandan zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.