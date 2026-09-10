MAHKEME İLANI

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10 Eylül 2026
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“Kapsamlı bir Ev İçi Şiddet Yasası’na ihtiyaç tartışmasızdır”
“Seçim arifesinde temel kurallara müdahale ciddi bir demokratik sorundur”
Kayıp yakınlarının bekleyişi kaldırımda sürüyor
“Çocuklarımızın can güvenliği siyasi çıkarların konusu yapılamaz”
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Çocuklar İçin Çorap Seçimi Neden Önemlidir?
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Borak: Gelişim kontrollü ve planlı yapılmalı
ARUCAD’da 2026-2027 Akademik Yılı için öğrenci kabulü devam ediyor
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