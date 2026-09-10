“Fibere değil, şeffaflık ve hukuki güvence eksikliğine itiraz ediyoruz”

Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk halkının çağdaş, hızlı, güvenli ve erişilebilir fiber altyapıya kavuşmasına değil, yeterli şeffaflık ve hukuki güvence eksikliğine itiraz ettiklerini kaydetti.

TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, TC ile KKTC arasında imzalanan Fiber Optik Altyapı Kurulumu ve İşletilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü Ek Protokol’ün onay yasa tasarısının Meclis'te görüşülmesi öncesinde açıklama yaptı.

Üredi, stratejik haberleşme altyapısı, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği, kamu kaynakları, çalışanların hakları, rekabet, tüketici hakları ve veri güvenliği açısından kaygıların sürdüğünü söyleyerek, 19 Ağustos tarihinde imzalanan ek protokolün tam metni ile ana protokolde hangi hükümlerin nasıl değiştirildiğini gösteren karşılaştırmalı belgenin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

“Karşılaştırmalı belgenin ve fizibilite çalışmasının kamuoyuna açıklanması gerekiyor”

Kamuya açık ana protokolün 25 yıllık işletme dönemi, yatırımcı lehine yetkiler, ülke dışı internet trafiği ve fiber altyapı bakımından münhasırlık sonucu doğurabilecek hükümler ile mali istisnalar içerdiğini savunan Üredi, hükümetin kaygıların giderildiği yönündeki açıklamasının, düzenlemenin tüm hükümleri ve hukuki dayanaklarının açıklanmasının yerini tutamayacağını ifade etti.

Üredi, daha önce başlatılan Yüksek İdare Mahkemesi süreci ile ana protokolün onay yasasının Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne sunulmuş olmasının, hukuki denetim ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

Ek protokolün önceki yargısal ve anayasal itirazları nasıl giderdiğinin ilgili karar ve görüşlerle karşılaştırılarak açıklanması gerektiğini kaydeden Üredi, ek protokolün tam metni, ana protokolle karşılaştırma cetveli, komite raporu, varsa Başsavcılığın yazılı görüşü ile mali etki, rekabet, veri güvenliği ve kamu hizmetine ilişkin analizlerin yayımlanmasını talep etti.

Fizibilite çalışmasının da kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Üredi, “Bugüne kadar talep edilmesine rağmen fizibilite neden açıklanmıyor?” sorusunu yöneltti.

“Tasarının görüşülmesi ertelensin”

Üredi, ilgili meslek odaları, hizmet sağlayıcılar, tüketici örgütleri ve diğer paydaşların itiraz ve görüşlerinin yeniden dinlenmesini isteyerek, tasarı görüşmesinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Telekomünikasyon Dairesi’nin görevleri, gelirleri ve altyapısı ile çalışanların haklarının, ayrıca tüm işletmeciler için eşit ve ayrım gözetmeyen toptan erişimin açık ve denetlenebilir hükümlerle güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Üredi, tasarının kabulü halinde de Cumhurbaşkanı’na Anayasa’nın 94 ve 146’ncı maddelerindeki yetkilerini kullanarak metni yayımlanmadan önce Anayasa Mahkemesi’nin denetimine sunma çağrısı yaptı.

Tel-Sen’in Anayasa’nın 147, 148 ve 152’nci maddeleri ile ilgili mevzuattan doğan başvuru ve dava haklarını saklı tuttuğunu belirten Üredi, kamu kaynaklarının kullanımı ve çalışanların haklarını etkileyen adımları hukuk çerçevesinde takip edeceklerini belirtti.

Üredi, ülkenin stratejik haberleşme altyapısını, Telekomünikasyon Dairesinin geleceğini, kamu kaynaklarını, çalışanları, rekabeti, tüketici haklarını ve veri güvenliğini etkileyen fiber dönüşümünün hukuk devleti, şeffaflık, kamu yararı, teknik güvenlik ve toplumsal katılım temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi