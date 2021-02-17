YDP’de kurultay gerilimi artıyor

YDP'de kulisler hareketlendi, Erhan Arıklı tarafından görevden alınan Bülent Kaya, bu kararı antidemokratik bir hamle olarak değerlendirdi, 11 Nisan'daki kurultayda gereken cevabın üyeler tarafından Genel Başkana verileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kaya, şunları söyledi:

Yürüttüğüm Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden apar topar ve hiçbir gerekçe gösterilmeden alınmam,

Yeniden Doğuş Partisi siyasi duruşu ve inandığı değerlere ters olduğu kadar,

genel siyasi teamül ve siyasi ahlaka aykırıdır.

Hiçbir siyasi parti Genel Başkanı demokratik bir yarış içermesi gereken kurultayına az bir zaman kala yetkili kurullarını, kendine avantaj sağlamak dürtüsüyle değiştirmez, değiştirmemiştir.

Ne yazık ki Genel Başkanımız böyle antidemokratik bir hamle yapmıştır.

Değerlerine inandığım Yeniden Doğuş Partisi’nin değerli üyeleri 11 Nisan’daki kurultayımızda Genel Başkan’a gerekli yanıtı vereceklerinden hiçbir şüphem yoktur.

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