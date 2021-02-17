Görevden alındığını sosyal medyadan öğrendi

YDP’li Ahmet Yönlüer, Erhan Arıklı tarafından parti genel başkanlığı görevinden alındığını sosyal medyada öğrendiğini ifade ederek, “Bu durum tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydan ibarettir. Makamlar ve mevkiler geçici olup, aslolan davamızdır. YDP ile aramızdaki bağ makamdan öte gönül bağıdır” ifadelerini kullandı.

Yönlüer’in açıklaması şöyle:

“Kıymetli dava arkadaşlarım,

Mevcut Genel Başkanımız Sn. Erhan Arıklı’nın, beni Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığını sosyal medya üzerinden öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydan ibarettir. Makamlar ve mevkiler geçici olup, aslolan davamızdır. YDP ile aramızdaki bağ makamdan öte gönül bağıdır. Dolayısıyla istifa etmem söz konusu değildir. Değişen sadece makamlardaki isimlerdir. Bu vesileyle Yerime atanan Orhan Hunç kardeşime de yeni görevinde başarılar dilerim. Gün geçtikçe güçlenen partimiz içerisinde huzuru, sükûneti muhafazaya her zamankinden daha fazla gayret etmeliyiz. KKTC’de halkımızın büyük bir bölümünün partisi olan YDP ve onun davası bu karardan zerre kadar etkilenmeyecektir. Bundan sonraki süreçte daha büyük bir gayret ve özveriyle daha güçlü bir YDP için çalışmaya devam edeceğimi sizlere bildirmekten mutluluk duyarım.”