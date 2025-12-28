Yayaya çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Haspolat'ta UKÜ Kampüsü içerisinde Cumhur Yorulmaz (E-43), 226 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RA 740 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Molto Market önlerine geldiğinde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mahmoud Mohamed Badawı Eltaher’e (E-18) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Mahmoud Mohamed Badawı Eltaher, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

RA 740 plakalı araç sürücüsü Cumhur Yorulmaz ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.