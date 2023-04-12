“Yayanın kanında alkol ve uyuşturucu tespit edildi”

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı Boris Kemka Tchinda Lambou mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının kanında herhangi bir şey tespit edilmediğini ancak olayda hayatını kaybeden yayanın kanında 341 promil alkol ve uyuşturucu belirlendiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının teminat koşullarını yerine getiremediği gerekçesiyle 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede kazayı anlatan polis çavuşu Ozan Avcı, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyretmekte olan Boris Kemka Tchinda Lambou’nun Honda ışıklarına geldiğinde yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Wiilliam Ejieta Klınes’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını ve Salı günü yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlının kanında herhangi bir şey tespit edilmezken, yayanın kanında 341 promil alkol ve uyuşturucu belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 150 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 3 kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına yerine getirememesi halinde ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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