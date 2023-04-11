William Ejieta Klines yaşam mücadelesini kaybetti

Lefkoşa'da 2 Nisan tarihinde aracın çarptığı yaya 32 yaşındaki William Ejieta Klines, tedavi gördüğü Dr. Suat Günsel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 02.04.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Boris KEMKA TCHİNDA LAMBOU (E-30) yönetimindeki ZNG 948 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya William Ejieta KLINES (E-32), tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."