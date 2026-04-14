“Yaşananlar sabotaj, sebebiyet veren de kötü yönetimdir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan makine arızaları ve patlamalara ilişkin polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ile Genel Sekreter Hüseyin Peksever, Girne Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Üretim düşürüldü, halk pahalı elektriğe mahkûm edildi”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, açıklamasında hükümetin enerji politikalarını sert sözlerle eleştirerek, Başbakan Ünal Üstel’in 2022 yılından bu yana üretimi düşürdüğünü vurguladı.

Tuğcu, “Bir elim artık Teknecik Elektrik Santrali’ndedir diyen Ünal Üstel hükümeti, 2022 yılından beridir üretimi düşürdü” ifadelerini kullanarak, bu durumun özel şirketlere avantaj sağladığını ve halkın yüksek maliyetli elektrik tüketmesine neden olduğuna dikkat çekti.

Santralde bakım, yakıt ve parça alımlarının 2022 öncesinde ihale yoluyla yapıldığını hatırlatan Tuğcu, hükümetin göreve gelmesiyle birlikte Türkiye ile imzalanan mali protokol kapsamında bu süreçlerin Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülmeye başlandığını belirtti. İlk etapta iki gaz türbininin “hibe” adı altında santrale getirildiğini söyleyen Tuğcu, yaşanan sorunların başlangıcının bu süreç olduğunu dile getirdi.

Tuğcu, 1 Nisan 2026 sonrasında 3, 4 ve 6 numaralı makinelerde ciddi arızalar meydana geldiğini, 3 numaralı makinenin şu an çalışmadığını açıkladı.

Bakımdan çıkan 4 ve 6 numaralı makinelerin patladığını ifade eden Tuğcu, “Bu makinelerin garantisi dolmadan 1000-2000 saat arasında aynı şekilde patlaması bizim için sabotajdır. Bu sabotaja sebebiyet veren de kötü yönetimdir” dedi.

Ayrıca, makinelerin sigorta kapsamından “kırılmaya karşı” çıkarıldığını belirten Tuğcu, bunun kurum tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Tuğcu, yapılan ön tespitlere göre her bir makinede 8 ila 10 milyon dolar zarar oluştuğunu ifade etti.

El-Sen’in, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Marin İstanbul Direktörü Cenk Boyar hakkında şikâyette bulunduğunu açıklayan Tuğcu, polisle sürecin başladığını ve ellerindeki video kayıtlarını da yetkililere ilettiklerini belirtti.

“Bu artık memleket meselesidir” diyen Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Yıllardır santrale getirilen yakıtın kirli ve kullanılan parçaların yan sanayi olduğunu dile getirdiklerine dikkat çeken Tuğcu, bu durumun hem çalışanlar hem de bölge halkı için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Santral çevresinde kanser vakalarının arttığını öne süren Tuğcu, yetkililerin bu konuda duyarsız kaldığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na santraldeki iş koşullarının denetlenmesi için yazı gönderdiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Tuğcu, “Makineler patladığında birine bir şey olsaydı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu bize ne cevap verecekti?” diye sordu.

İş güvenliği denetimlerinin yapılmadığını savunan Tuğcu, hükümeti insan hayatına değer vermemekle eleştirdi.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever:

“Enerji kullanımının arttığı dönemlerde karanlıkta ve sıcakta kalacağız”

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever ise enerji arz güvenliğinin sağlanmasının KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Talebe göre santral yatırımlarının planlanması gerektiğini ifade eden Peksever, “Büyük bir tehlike yaşıyoruz. Enerji kullanımının arttığı dönemlerde karanlıkta ve sıcakta kalacağız” dedi.

Elektrik kesintilerinin gıda zehirlenmelerinden yangınlara kadar birçok riski beraberinde getirebileceğini belirten Peksever, en büyük tehlikenin ise bireysel elektrik üretimi sırasında yaşanabilecek çarpılma vakaları olduğunu söyledi.

KIB-TEK’in bağımsız ve liyakatli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Peksever, kurum üzerindeki siyasi etkilerin kaldırılmasını talep etti.

Peksever, “Siyaset elini çekerse bu ülke aydınlığa kavuşacak” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.