"Başkasına ait bir Romanya pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı"

Ercan Havaalanı'nda başkasına ait olan Romanya pasaportuyla adadan çıkış yapmaya çalışan zanlı A.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat İşler meselenin detaylarını mahkemede paylaştı. İşler, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan Hava Limanı'nda, zanlı A.K.'nin tasarrufunda bulundurmuş olduğu başkasına ait olan Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna vererek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca konu pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.