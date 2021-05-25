Yasal statüsü dikkate alındı, cezaevine gönderildi

Serhatköy’de meydana gelen ‘askeri yasak bölge’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat, olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 20.45 raddelerinde Serhatköy’de birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, Suriye uyruklu zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Söz alan zanlı, kalp rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve kalp doktoru tarafından muayene edilmesine emir verdi.