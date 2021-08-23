‘Yasak bölgeyi ihlal’ suçundan yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Nepal uyruklu 27 yaşındaki A.D. gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Şener, zanlının Ağustos ayı içerisinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçtiğini söyledi. A.D’nin 21 Ağustos tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını belirten polis, zanlının nereden ülkeye giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. (Evrim KAMALI)