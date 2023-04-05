“Yarın yasa geçerse, dönüşü olmayan bir yola gireceğiz”

Kamuoyuna “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak yansıyan ve Pazartesi günü stenografların eylemi sonucu onaylanamayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı yarın Meclisin “olağanüstü” birleşiminde gündeme getiriliyor.

Söz konusu gelişmeyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, yarın Meclis önünde olacaklarını, yasanın geçmesi halinde “bir sürpriz” yapıp “dönüşü olmayan bir yola gireceklerini” söyledi.

“Kimse tutuklanmadı, çünkü kimsenin suçu yok”

Cesurer ayrıca, dün 9 trafoya sabotaj yapıldığı iddiası üzerine polise çağrılan KIB-TEK çalışanlarının sadece ifadelerinin alındığını, herhangi bir tutuklama yaşanmadığını, çünkü kimsenin suçlu olmadığını dile getirdi.

Cesurer, “Personel arazide olmadığında, rutin haline gelen yatırım eksikliği kaynaklı arızalar daha uzun sürüyor. Normalde kısa sürede, vatandaşa çok da hissettirilmeden gideriliyordu” dedi.

“Eylemimiz devam ediyor, ekipler geri çekildi”

Ekiplerin bugün sabah saatlerine kadar vatandaşın mağdur edilmemesi için tüm arızaları giderdiğini söyleyen Cesurer, “Ancak şimdi geri çekildiler. Eylemimiz devam ediyor. Bugün dinlenecekler, yarına hazırlık yapacağız” şeklinde konuştu. Bugün arızalara yoğun şekilde müdahale etmeyeceklerini söyleyen Cesurer, “Kesinti olmaması için bugün sabah kadar santralarda gerekenler ‘yapılabildiği’ kadar yapıldı” dedi.