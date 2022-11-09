Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yarın ve Cuma günü yer yer yağış bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yer yer yağış bekleniyor

Yarın ve Cuma günü yer yer yağış bekleniyor

Ülke, serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Hava sıcaklığı 5 ile 8 derece düştü. Yarın ve Cuma günü yer yer yağış bekleniyor. 

A+A-

Ülke, serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Hava sıcaklığı 5 ile 8 derece düştü. Yarın ve Cuma günü yer yer yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Cuma günü yer yer sağanak yağmur var.

Hava, hafta sonundan çarşambaya kadar genellikle parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı,  5 ile 8 derece düşüşle mevsim normalleri civarında 21-24 santigrat dolaylarında seyrediyor.

Meteorolojik tahminlere göre, rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler : ,