Yarın sabah sis, pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde sis, pazartesi ve salı günleri ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı sıcak ve nispeten nemli, ikinci yarısı ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cuma, cumartesi ve pazar günleri genellikle açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ve salı günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba günü ise açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.