Yarın ilkokullarda karneler dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 – 2022 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre, yarın ilkokullarda karne ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla yaz tatiline girilecek.

İlkokul öğrencileri 12 Eylül Pazartesi günü 2022 – 2023 Öğretim Yılının başlaması ile yeniden ders başı yapacak. 2022 – 2023 Öğretim Yılı okul kayıtları ise 13-17 Haziran ve 5-7 Eylül tarihlerinde olacak.