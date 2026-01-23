Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların yer yer gece yarısından sonra 02.00 ile 08.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli olması tavsiye edildi.

Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Havanın yarın bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, pazardan itibaren ise hava parçalı bulutlu geçecek.

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ise yer yer fırtınamsı esmesi öngörülüyor.