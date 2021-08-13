Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Suser Marks World Trading Co. LTD’e ait 40 bin TL’nin 20 bin TL’sinin sirkat edilmesine yönelik başlayan sirkat soruşturması tamamlandı.

Polis, olayla ilgili F.Ö ile K.G’nin Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yaptıkları satışların tahsilatlarını vermeyerek toplamda 2 bin 933 dolar ve 2 bin 400 TL’yi sirkat ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.

Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığı mahkemede aktarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis bilgi verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

Polis, Zanlılar F.Ö ile K.G’nin “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 28 Temmuz’da Girne’de Suser Marks World Trading Co. LTD’e ait K.G’nin kullanımındaki aracın ön cam iç kısmında zarf içerisinde bulunan 40 bin TL’nin 20 bin TL’sinin sirkat edildiğini belirtti.

“2 bin 933 dolar ve 2 bin 400 TL’yi sirkat ettiler”

Polis, soruşturma kapsamında zanlıların 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde şirkete dair yapmış oldukları satışların tahsilatlarını yaptıkları halde konu paraları şirkete vermeyerek toplamda 2 bin 933 dolar ve 2 bin 400 TL’yi sirkat ettiklerini tespit edildiğini anlattı.

“Çalışma izinleri iptal edilecek”

Polis, zanlıların 3 Ağustos’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirterek, etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Zanlıların çalışma izinlerinin iptal edileceği bilgisinin alındığını ifade eden polis, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.