 “Devlet panikle karar aldı, ekonomi daha da dibe vuracak”

Serap KARAMAN

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, akaryakıt fiyatlarına kısa süre içinde iki kez zam yapılmasını “panikle alınmış bir karar” olarak nitelendirdi. Kamacıoğlu, bu tür kararların zaten zor durumda olan ekonomiyi daha da tedirgin ettiğini söyledi.

Devletin kriz dönemlerinde daha sakin hareket etmesi gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, “Akaryakıtın bir hafta içinde iki defa zam yapılması devletin panik yapmasına sebep olduğunu gösteriyor. Devletin sakin olması gerekir ki şirketler ve halk da bu işi sakin ve düşünerek değerlendirsin” dedi.

Yapılan zammın ekonomiyi daha da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Kamacıoğlu, “Maalesef ben bunu devletin panik içinde aldığı bir karar olarak nitelendiriyorum. Zaten bitmekte olan, çökmekte olan ekonominin daha da fazla dibe vuracağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Fonlarda daha önce biriktirilen kaynakların kullanılabileceğini belirten Kamacıoğlu, zam yerine bu yöntemle fiyat artışının engellenmesi gerektiğini söyledi. Kamacıoğlu, “Bu fonlardan daha önceki yıllarda biriktirilmiş parayı kullanıp bu zammı engellemeleri gerekirken panik içinde zam yaparak ekonomiyi daha fazla dibe vuruyorlar” dedi.

Kamacıoğlu, “Kaba tabirle meyve veren ağacı taşlıyorlar ve yumurta doğuran tavuğu kesiyorlar. Hiçbir şey bulup alamayacaklar. Ekonomi daha çok dibe vuracak” ifadelerini kullandı.