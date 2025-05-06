Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, bir süredir tartışılan Disiplin Tüzüğü hakkında konuştu, “Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. Okullarda kız çocuklarına yönelik başörtüsü konusunun Türkiye’deki AKP iktidarı tarafından dayatılmaya çalışıldığını aktaran Bengihan, “Yapılan müdahaleler, irademize ve geleceğimize bir saygısızlıktır. Burası ayrı bir ülkedir. Bizi olduğumuz gibi kabul etmek durumundadırlar. Bizi istedikleri rol modele sokma dayatmalarını asla kabul edemeyiz” şeklinde konuştu. YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “irade bizde” pankartı açtıkları gerekçesiyle TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geldiği Cumartesi günü tutuklanan 6 kişinin bir suç işlemediğine de vurgu yaparak, “Her türlü kavşak, çember, cadde, sokak ve meydanda pankart açılabilir, bu suç değildir” dedi.

Bugün saat 10.00’da aynı yerde bu tutuklamaları protesto edeceklerinin bilgisini veren Bengihan, “Biz de aynı şekilde, benzer eylemi gerçekleştireceğiz. Gelsin bizi de tutuklasınlar” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaya gelerek açılışını yaptığı yeni Cumhurbaşkanlığı ve meclis binası yerleşkesinin bu kadar büyük olmasına gerek olmadığını da belirten Bengihan, “Bu halkın birinci önceliği okuldur, hastanedir, yoldur...” ifadelerine yer verdi.

“Bizi istedikleri rol modele sokma dayatmalarını asla kabul edemeyiz”

KTAMS Başkanı Bengihan, başötürüsü takılmasına karşı olmadıklarının altını çizerek, karşı oldukları noktanın 18 yaşından küçük çocukların okullarda başörtüsü takılmasının istenmesi olduğuna vurgu yaptı ve “Okullar ortak kullanım alanlarıdır. Okullar kamusal alanlardır, kurallarla, disiplin tüzükleriyle yönetilir” dedi. Okullarda kız çocuklarının başörtüsü takabilmesi için yapılan tüzük değişikliğinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki demokratik ve laik eğitim sistemine aykırı olduğunu belirten Bengihan, bu yöndeki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bu süreçte çocukların siyasete malzeme yapıldığını ifade eden Güven Bengihan, “Henüz reşit olmayan bireylerin bu tip dini semboller üzerinden siyasete malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Bizler, çocukların bu süreçte siyasete malzeme yapılmasuından duduğumz endişe sebebiyle sokaklardayız” dedi. Türkiye’deki AKP iktidarının Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği müdahalelere de değinen KTAMS Başkanı Bengihan, “Siyasal islamı bu ülkeye dayatan AKP iktidarı, sadece okullardaki çocukların başörtüsüne değil, insanlarımızın da yaşam biçime müdahale ediyor, irademize müdahale ediyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı hatta müdürlerinin dahi kim olacağına dahi müdahale ediyor” dedi ve şöyle devam etti: “Yapılan müdahaleler, irademize ve geleceğimize bir saygısızlıktır. Burası ayrı bir ülkedir. Burası ayrı bir kültür, ayrı bir tarih, ayrı bir yaşam biçimi olan, farklı kültürlerden ortaya çıkmış bir yerdir. Kimse de bizim kültürümüze müdahale etmeye kalkmasın. Biz, böyle yaşamayı, yüzyıllardır bu topraklarda var olmayı, kendi irademiz ve mücadelemizle sağladık. Bize ‘Kardeş’, ‘Yavru vatan’ ifadelerini kullanıyorlar ama bize saygı duymuyorlar. Bizi olduğumuz gibi kabul etmek durumundadırlar. Bizi istedikleri rol modele sokma dayatmalarını asla kabul edemeyiz. Mücadelemizi, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak için devam edeceğiz.”

“Bizim sorunumuz gerici zihniyetledir, dayatmalardır”

8 Nisan’dan başlayarak, her bölgede yanan mücadele ateşi ve 2 Mayıs’taki eyleme de işaret eden Güven Bengihan, taleplerinin Kıbrıslı Türklerin kültürüne, kimliğine, iradesine ve yaşam biçimine sahip çıkmak olduğunu belirtti. “Bazı konular vardır ki, başkaları için ‘basit’ görünebilir ama bu ‘basit’ diye nitelendirilen bir geleceğin temellerinin inşa edilmesinde temel taşlardan biri olur” diyen Güven Bengihan, “Bizlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkarıyla bir sorunu yoktur. Bunu her platformda söylüyoruz. Bizim sorunumuz gerici zihniyetledir, dayatmalardır” diye konuştu.

“Her türlü kavşak, çember, cadde, sokak ve meydanda pankart açılabilir, bu suç değildir”

KTAMS Başkanı Bengihan, geçtiğimiz Cumartesi günü yeni Cumhurbaşkanlığı binası ve Meclis binasının açılışı olacağı anda “İrade Bizdedir” pankartı açan sonrasında polis tarafından tutuklanan kişiler için bugün saat 10.00’da aynı yerde eylem gerçekleştireceklerini söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyinde 20 yıla aşkın bir sendikal mücadelesi olduğunu aktaran Güven Bengihan, her türlü kavşak, çember, cadde, sokak ve meydanda pankart açılabildiğini söyledi, trafiğin aksayacağı anda, platform veya ses sistemi kurulacağında gerekli izinlerin alınarak, trafik için polise bilgi verildiğini belirtti. “Trafik aksamayacaksa, yollar kapanmayacaksa ve bir kaldırım veya çemberde durup pankart açılacaksa bununla ilgili hiç kimseden anayasamız gereği izin alınması gerekmez” diyen Bengihan, “Kaldı ki, açılan pankartta ne bir hakaret, ne de bir saygısızca adlandırılacak bir yazı vardı. Madem, çemberlerde pankart açmak suç ve onların deyimine göre izne tabidir. Biz de aynı şekilde, benzer eylemi gerçekleştireceğiz. Gelsin bizi de tutuklasınlar” ifadelerine yer verdi.

“Anayasa, gerici zihniyetler tarafından ihlal ediliyor”

Bugün örgütler olarak, yeniden toplanıp bundan sonrasıda eylemlilik sürecinin yol haritasını belirleyeceklerine de işaret eden Güven Bengihan, “2 Mayıs’ta yapılan grevlerde ‘elzem yer’ diye niteledikleri yerlerde 60 gün süreyle grev yasağı koydular. Bu da antidemokrartik bir anlayıştır. Sizinle oturup sorunları çözme niyeti göstermeden eylem ve grev hakkınızı elinizden alıyorlar. O yüzden bu ülkenin anayasası bu gerici zihniyetler tarafından ihlal ediliyor” şeklinde konuştu.

“Bu halkın birinci önceliği okuldur, hastanedir, yoldur...”

3 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve meclis binası yerleşkesi açılışına da değinen Güven Bengihan, “ ‘Külliye’ diye adlandırılan bu yerleşkenin açılışını tamamen siyasi şova çevrilmeye çalışıldı” dedi. AKP iktidarının Türkiye’den insanları uçağa bindirerek Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiğini belirten Bengihan şöyle devam etti: “Demek ki, buranın gerçek yurtseverlerinin açılışta istediği kalabalığı sağlayamayacaklarını düşündükleri için uçakları doldurdular. Bu, ülkemize de yapılan bir ayıptır. Yaptığınız açılışları sanki çok büyük bir nimetmiş gibi göstermeye çalışarak algı yaratıyorlar. Bu halkın birinci önceliği okuldur, sonrasında hastanelerdir. Okullarımızda prefabrik sınıflar varken, tam donanımlı hizmet veren bir hastane yokken, yollarımızın durumu ortadayken böyle büyük bir yerleşkeye gerek yoktu. Bu eser, yine başkalarının isteği, dayatması ve tamamen semboller üzerinden algıya dayalı bir anlayışın eseridir. Bu zihniyetin önceliği ‘itibardan tasarruf olmaz’ mantığıyla gösterişe, maddiyata dayalıdır. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşıyor ama bir taraftan da büyük külliyeler yapılıyor.”

“Cezaevindeki gardiyan münhal ilanları için hükümete süre verdik”

Son olarak Merkezi cezaevindeki sorunlara da değinen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne cezaevinde 20 Mayıs’a kadar süre verdiklerini söyledi. 60 gardiyan için henüz münhal çıkmadığını aktaran Bengihan, Bu münhallerin ilan edilmemesi durumunda grev ve eylemlerini yapacaklarını bir kez daha hatırlattı. Cezaevine haftanın her günü orada olabilecek bir doktorun şart olduğunu belirten Bengihan, “Sorunlar çok ama biz başka konularla meşgul oluyoruz” şeklinde görüş bildirdi.