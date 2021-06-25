Yapı ihalelerinde ‘kriter’ kalkıyor

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü’nde değişiklik için çalışma başlattı.

Bakanlar Kurulu’na onay için sunulan düzenlemenin hayata geçmesi halinde kamu ihalelerine katılımda hem Ulaştırma Bakanlığı hem de Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı (MİK)’nın yaptığı ‘mali’ ve ‘teknik’ yeterlilik değerlendirilmesi sadece MİK tarafından yapılacak.

Bununla birlikte; ihaleye katılan her firma için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin rapor hazırlanması veya uzman bulundurulmasını içeren madde de değişikliğe gidildi.

Tüzüğün yasallaşması halinde, söz konusu raporun hazırlanması yalnızca ihaleyi kazanan şirket için geçerli olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener, ihaleye katılan firmalara yönelik mali ve teknik yeterlilik incelemesinin sadece Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hayata geçmesi planlanan tüzük değişikliği ile ‘bir yanlışlığın ortadan kaldırılacağını’ söyledi.

Gürcafer, yapılacak düzenleme ile kamu ya da özel ihalelere teklif veren her firma için ‘iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin rapor hazırlanması veya uzman bulundurulmasını içeren bazı sorumlulukların kaldırılacağını, bu uygulamanın yalnızca ihaleyi kazanan firmaya verileceğini aktardı.

Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, söz konusu çalışmanın içeriğine yönelik net bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Yeldener: “Mali ve teknik yeterliliğe yalnızca MİK bakacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener, ihaleye katılan firmalara mali ve teknik yeterlilik incelemesinin hem bakanlık hem de Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Yeldener, yeni düzenlenmenin hayata geçmesi halinde bu konudaki incelemenin sadece Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

Aynı zamanda Yeldener, Yeterlilik Tüzüğü’nde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki maddede bazı sıkıntılar olduğunu, teknik yönde yapılan inceleme sonrasında da değişikliğe gidildiğini belirtti.

Yeldener, bu yöndeki yeterliliğin ihaleye katılan her firma için şartnamede arandığını söyleyerek, yeni düzenleme ile yalnızca ihaleye kazanan şirket için geçerli olacağını kaydetti.

MÜTEAHİTLER BİRLİĞİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“İhaleye katılan her firmaya değil, kazanan firmaya sorumluluk”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hayata geçmesi planlanan tüzük değişikliği ile ‘bir yanlışlığın ortadan kaldırılacağını’ söyledi.

Gürcafer, yapılacak düzenleme ile kamu ya da özel ihalelere teklif veren her firma için ‘iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin rapor hazırlanması veya uzman bulundurulmasını içeren bazı sorumlulukların kaldırılacağını, bu uygulamanın yalnızca ihaleyi kazanan firmaya verileceğini aktardı.

“Konu manipüle edildi” diyen Gürcafer, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesini desteklediklerini de açıkladı.

Gürcafer, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmayı bekleyen değişikliğin kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda zafiyet yaratmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Mevcut tüzük nedeniyle birçok firmanın ihalelere katılamadığını da dile getiren Gürcafer, yeni düzenleme ile bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI UZMANLARI NE DEDİ?

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel:

“İçerikle ilgili bilgimiz yok”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, söz konusu çalışmanın içeriğine yönelik net bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Yüksel, şu anda yürürlükte olan tüzüğe göre firmaların ihaleye katılım sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik talep edilen raporları hazırladıklarını kaydetti.