Yangın helikopteri nihayet!

Yangın sezonu boyunca Kıbrıs'ın kuzeyinde konuşlandırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanan yangın helikopteri bugün ülkeye geldi.

Helikopter, bugün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Orman Dairesi Kereste Atölyesi alanına iniş yaptı.

Helikopter ve 5 kişilik teknik mürettebatı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ve Orman Dairesi çalışanları tarafından karşılandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, helikopterin karşılanması sırasında basına yaptığı açıklamada, son üç yıldır yapıldığı şekilde, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın helikopterinin tüm yangın sezonu boyunca Kıbrıs'ın kuzeyinde konuşlanmak üzere görevlendirildiğini, ihtiyaç duyulması halinde ise Türkiye’ye gönderilip, görevini tamamlamasının ardından ülkeye geri geleceğini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda da bir askeri helikopterin yangın helikopteri olarak konuşlandığını, bugün gelen helikopterle şu anda ülkede 2 helikopter olduğunu bildiren Oğuz, herhangi bir afet durumunda ihtiyaç duyulması halinde protokol dahilinde Türkiye’den ek helikopter veya yangın söndürme aracı da sağlanacağını belirtti.

“Gücümüze güç kattı ancak en büyük temennimiz kullanmanın gerekmemesi ” diyen Oğuz, son yıllarda çıkan yangınlardan dolayı ülkedeki orman varlığının azaldığını ve yaşanan iklim değişikliklerinden dolayı ülkede ve dünyada ormanları korumanın gittikçe zorlaştığını söyledi.

Orman yangınlarında insan rolünün önemine de dikkat çeken Bakan, Orman Dairesi’nin ormanlara girilmemesi, ormanlarda ateş yakılmaması ve piknik yapılmaması yönündeki uyarılarına uyulması çağrısına bulundu.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

YENİDÜZEN, geçtiğimiz günlerde konuyu kamuoyunun gündeme getirmişti.

Haber-Fotoğraf: Cemre Peral Yanıker (TAK)

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