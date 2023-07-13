Binlerce dönüm orman yandı, yüzlerce kez tartışıldı...

Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un “Haziran ayında helikopter konuşlandırılmış olacak” açıklamasına karşın YENİDÜZEN’e konuşan yetkililer aksini belirtti, helikopterin “önümüzdeki günlerde” geleceğini söyledi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Büyük Mersinlik yangınının ardından 1 yılı aşkın bir süre geçti ancak, UBP-DP-YDP Hükümeti bu yangın felaketinden ders çıkarmadı. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yangın helikopterinin halen konuşlanmadığı Kıbrıs’ın kuzeyinde kavurucu sıcaklar ormanları büyük tehlike altına alıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Mayıs ayında Haziran ayı içerisinde Türkiye’den bir yangın helikopterinin geleceğini söylese de, söz konusu yangın helikopteri bugüne kadar gelmiş değil… YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yangın helikopterinin kısa süre içerisinde geleceğini belirtti. Güneş, geçtiğimiz yılki Mersinlik yangınında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikoptere ilgili aparatın takılı olduğunu ifade eden Güneş, “Bir helikopterimiz hali hazırda var” dedi.

YENİDÜZEN gündeme getirdi, 1 gün sonra yangın çıktı

Geçtiğimiz Mayıs ayında YENİDÜZEN’in ‘Acı İtiraf’ başlığıyla gündemine taşıdığı yangın helikopteri konusundan bir gün sonra Yeşilırmak’ta yangın çıkmış, yine dönümlerce ormanlık alan ve doğada yaşayan canlılar kül olmuştu. YENİDÜZEN’in söz konusu haberinde Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yangın helikopterinin Haziran ayı içerisinde geleceği konusunda açıklama yapmıştı. O yangın helikopteri, Temmuz ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen halen ülkemize gelmemesi de dikkat çekiyor.

Son 3 yılda dönümlerce ormanlık alan kül oldu

Kıbrıs’ın kuzeyinde özellikle son 3 yıldır çeşitli nedenlerle çıkan orman yangınları binlerce dönüm araziyi kül etti, yüzlerce canlıyı telef etti. Söz konusu yangınların olduğu günlerin hiçbirinde de ülkemizde bir yangın helikopteri konuşlanmış olması da dikkat çeken bir diğer unsur arasında yer aldı.

İşte son 3 yılda meydana gelen büyük yangınlar:

17 Mayıs 2020: Tepebaşı-Kalkanlı yangını: 973 dönüm alan yandı

27 Mayıs 2022: Geçitköy yangını: 1000 dönüm alan yandı

21 Haziran 2022: Mersinlik yangını: 5 bin – 5 bin 500 dönüm alan yandı

1 Ekim 2022: Ağırdağ yangını: 300 dönüm alan yandı

5 Mayıs 2023: Yeşilırmak yangını: 400 dönüm alan yandı

KİM NE DEDİ?

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş:

“Yangın helikopteri önümüzdeki günlerde gelecek”

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Perşembe gününden itibaren başlayarak önümüzdeki 12-13 günlük sürenin çok önemli olduğunu söyledi. Orman Dairesi’nin tüm ekip ve ekipmanlarının olası bir yangına hazır olduğunu belirten Güneş, yurttaşları da ateş yakmamaları konusunda uyardı. Kendisine iletilen yangın helikopteriyle ilgili soruya da yanıt veren Güneş, “Geçen yılki Mersinlik yangınında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bir helikopterine ilgili aparat takılmıştı. Söz konusu helikopter hali hazırda duruyor. Bir yangın durumunda onu kullanabiliyoruz. Onun dışında Türkiye’den burada konuşlanması için bir yangın helikopteri talep ettik. Önümüzdeki günlerde o da ülkemize gelecek. Gelecek olan helikopter yaz sonuna kadar ülkemizde konuşlanacak” dedi.

Orman Dairesi eski müdürü Cemil Karzaoğlu:

“Büyük Mersinlik yangının ardından hiç ders alınmadı”

Orman Dairesi eki Müdürü Cemil Karzaoğlu ise, olası bir yangına karşı Orman Dairesi’nin ekipleriyle, ekipmanlarıyla ve yollarıyla her zaman hazır olduğunu söyleyerek, “Orman Dairesi hazır da diğer devletin diğer kurumları yangına karşı hazır mı?” sorusunu sordu. Mersinlik yangının ardından ders alınmadığını belirten Karzaoğlu, “Kıb-Tek düzenli olarak elektrik hatlarına bakım yapmalı. Belediyeler yol kenarlarını temizlemeli, özellikle orman alanlarda çöpler temizlenmeli. Görüyoruz ki, bunların hiçbiri ne yazık ki yapılmadı. Yangın helikopteri elbette ki önemli ancak bu gibi altyapıların düzenlenmediği sürece sadece yangın helikopterinin olması bir işe yaramaz. Yangın helikopteri yangın söndürmez, sadece yangını söndürebilmeye olanak yaratır. O yüzden bizim çok geç kalmadan olası bir yangının yaşanmaması için tüm altyapımızı hazır hale getirmemiz lazım…”

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz:

“Önce görmezden geliyoruz, sonra üzülüyoruz”

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, son günlerde meteorolojik verilerin her an yangın çıkabileceği şeklinde olduğunu belirterek, yangına müdahale konusunda ekiplerin kurulduğunu, orman yollarının da önemli bir kısmının açıldığını söyledi.

Hemen her gün küçük çapta yangınlar çıktığını aktaran Poyraz, yapılan müdahalelerle söz konusu yangınların büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Güngör ve diğer çöplüklerde yangınlar çıktığını hatırlatan Poyraz, çöplüklerde çıkan yangınların ormanlara sıçraması durumunda büyük felaketlere yol açabileceğini ifade ederek, “Bu konuyu hep görmezden geliyoruz. Sonra büyük bir felaket çıktığında da üzülüyoruz. Bu konuda zamanında tedbir almak çok önemli” dedi.

Yurttaşlara da dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, en küçük bir hatanın bile büyük bir felakete yol açabileceğini hatırlattı.