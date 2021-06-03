Yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve nasıl vatandaşlık verildiğine dair konuşmaları içeren ses kaydına dair yeni gelişmeler yaşandı. Lefkoşa’da K.B. (E-53)’nin, B.İ. (K-48)’nin ikametgahına giderek, vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını adı edilene silah doğrultup şiddet tehdidinde bulunduktan sonra yaptırdığı bildirilmişti. Polisin ileri soruşturmasında gerçekte böyle bir olay olmadığı tespit edildi. Polisten yapılan açıklamada, “böyle bir olay olmamasına rağmen B.İ.(K-48)’nin polise kasten yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edilmiştir. B.İ hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Polis yaptığı açıklamada ayrıca, meseleye konu olan ses kaydı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; K.B (E-53)’nin, mesenger sosyal paylaşım sitesi üzerinden B.İ. tarafından kendisine gönderilen ses kaydını, aynı yöntem ile K.D. (E-63)’ye, K.D’nin de E.A.(K-25)’ya ve E.A’nın da D.A.K.(K-40)’ya göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri tespit ettiklerini ifade etti

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydeden Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.