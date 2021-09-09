“Yakıt sorunu çözülmezse Pazartesi santrali kapatacağız”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt nedeni ile “çalışanların artık çalışamayacak duruma geldiklerini” söyledi ve yetkilileri uyardı.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, “Son kez uyarıyoruz” dedi, “Çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar” vurgusunda bulundu. Özkıraç, bu nedenle Pazartesi gününe kadar “sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santrali’ni kapatacaklarını” söyledi.