“Yakın Doğu Üniversitesi’nden hukuk sınavlarına hazırlıkta yeni rehber”

Yakın Doğu Üniversitesi, hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylara özel yeni bir kaynağı okurlarıyla buluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan “Hukuk Mesleklerine Giriş – Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası” İstanbul merkezli Filiz Kitabevi tarafından yayımlandı. Kitap, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeter Tabur ve öğretim üyeleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a takdim edildi.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı ile adli ve idari yargı hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına hazırlanan adaylar için özel olarak hazırlanan kitap, güncel mevzuata uygun çözümlü sorularıyla konu tekrarı yapmayı ve sınav pratiği kazanmayı mümkün kılıyor. Ayrıca, geniş akademik katılım sayesinde kitap, adayların hukuki kavramları derinlemesine kavramalarına ve sınav stratejilerini daha etkili şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Adayların sınavlara hazırlık sürecini kolaylaştıracak kapsamlı bir rehber olarak yayımlanan kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Fatma Alaslan ve Doç. Dr. Aysun Beydola’nın üstlendi. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan kitabın kadrosunda; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeter Tabur, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Erdal ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Erdi Şafak, Doç. Dr. Aysun Beydola, Doç. Dr. Fatma Alaslan, Doç. Dr. Ayten Ordu, Yrd. Doç. Dr. Erkut Ziya Sivrikaya, Yrd. Doç. Dr. Ayten Evren, Yrd. Doç. Dr. Sıla Tatlidil Ongun, Dr. Nazlı Can Varis, Arş. Arş. Gör. İrem Erdal ve Arş. Gör. Merve Demir ile konuk yazarlar Doç. Dr. Ramadan Sanivar ve Ar. Gör. Yağmur Kaya yer alıyor.

Prof. Dr. Yeter Tabur: “İnanıyoruz ki bu kitap, akademik ve pratik bir başvuru kaynağı olarak sınava hazırlanan adaylara rehberlik edecek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeter Tabur, söz konusu çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve mezunların mesleki sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi için akademik üretimi desteklemenin fakülte için öncelikli bir hedef olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yeter Tabur, “Fakültemiz akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan bu eser, hukuk mesleklerine giriş sınavlarına hazırlanan adaylar için kapsamlı ve güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Bu değerli çalışmada emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, kitabın hukuk camiasına ve sınava hazırlanan tüm adaylara faydalı olmasını diliyorum” dedi. Prof. Dr. Tabur ayrıca, bu tür akademik çalışmaların yalnızca öğrencilerin sınav başarısını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmeye ve mezunların mesleki becerilerini geliştirmeye de katkı sağladığını belirterek, “İnanıyoruz ki bu kitap, akademik ve pratik bir başvuru kaynağı olarak sınava hazırlanan adaylara rehberlik edecek” ifadelerini kullandı.