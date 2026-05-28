KSTU’da bahar şenliği ve motivasyon günü düzenlendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), öğrencilerin akademik stresini azaltmak ve kurumsal motivasyonu artırmak amacıyla muhteşem bir organizasyona imza attı. Kampüs alanında gerçekleştirilen ve gün boyu süren eğlence ve yüksek coşkuyla hafızalara kazındı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği şenlik kapsamında gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Sosyal etkileşimi ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla organize edilen ödüllü mini sportif oyunlar, kampüs içerisinde büyük çekişmelere ve neşeli anlara sahne oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edildiği yarışmalar, festival havasını zirveye taşıdı.

Müzik ve sanatın iç içe geçtiği etkinlikte ünlü DJ Yusuf Coşkuner kabinin başına geçti. Hareketli setleri ve yüksek enerjisiyle kampüsü adeta bir festival alanına çeviren Coşkuner, öğrencilere ve üniversite personeline unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bu tür sosyal ve kültürel organizasyonların öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çekti. Bahar şenliklerinin kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini ve motivasyonu en üst seviyeye çıkardığını belirten Paşa, yenilikçi ve dinamik kampüs etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.