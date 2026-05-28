Bayramın ikinci gününde güneye akın edildi

Bayramın ikinci gününde güneye geçmek isteyen yurttaşlar nedeniyle Kermiya geçiş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruğun çevre yolu çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.

Bayramın ilk gününü aile ziyaretlerine ayıran yurttaşlar, ikinci günde ise gezme ve alışveriş amacıyla güneye yöneldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kermiya Geçiş Noktası’nda yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın kısa süre önce yaptığı bir araştırmada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ürünlerin güneydekilere kıyasla yüzde 79 daha ucuz olduğu iddia edilmişti.