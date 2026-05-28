"Oğluna götürdüğü yemek kaplarından uyuşturucu çıktı"

Bayram ziyareti için Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’ne giden bir babanın oğluna götürdüğü yemek kaplarında, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulundu. Tutuklanan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Bayram ziyareti maksadı ile cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu A.S.A’yı ziyarete giden baba zanlı E.A.’nın getirmiş olduğu yemek kapları içerisinden yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçundan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Ozan Özder, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Yeni Merkezi Cezaevi’nde Ağır Yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu A.S.A.’yı ziyarete gelen zanlı E.A.’nın

getirmiş olduğu yemek kapları içerisinde gizlenmiş bir adet içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak şubeye celp edildiğini söyledi. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınan emarenin analize gönderileceğini ayrıca konu maddeyi almış olduğu kişinin arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.