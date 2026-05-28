Lefkoşa’da 17 yaşındaki genç yaşamını yitirmiş şekilde bulundu
Lefkoşa’da 17 yaşındaki genç kız Rozay Durymyradova, evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Durymyradova'nın bugün saat 08.20 sıralarında evin garaj kısmında bulunduğu kaydedildi.
Yapılan ileri soruşturmada, Durymyradova’nın yaşamını sonlandırdığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
