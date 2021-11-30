Yakın Doğu Üniversitesi: KKTC’de Omikron görülmedi. Delta varyantı yüzde 95’le hala baskın!

Güney Afrika ve çevre ülkelerinde ortaya çıkan COVID-19'un yeni mutasyonu Omikron, bütün dünyada endişe ile takip edilmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel çapta ciddi sonuçlara neden olabilecek vaka artışlarına yol açma riskine dikkat çektiği Omikron varyantının kısa sürede Avrupa ülkelerine de sıçraması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarının ciddiyetini artırıyor.

Yayılma hızı ve semptomların şiddeti üzerinde yapabileceği olası değişiklikler ile mevcut aşılara karşı gösterebileceği direnç, Omikron varyantının yaratacağı riski belirleyen temel parametreler olacak. Bu noktada ülkede Omikron varyantının görülmeye başladığında hızla tespit edilmesi pandemi sürecinin yönetimi açısından büyük bir önem taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından, SARS-CoV-2 viral soylarının izlenmesi için geliştirilen COVID-19 PCR Varyant Tayin Kiti’nin Omikron varyantına özel mutasyon tayini de yapabiliyor olması bu yönüyle büyük bir önem taşıyor. Ülkede görülen pozitif vakaları düzenli olarak inceleyen Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2 PCR Varyant Tayin Kiti sayesinde varyantın ülkeye gelir gelmez tespit edilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilen ilk analizler ise Omikron varyantının henüz ülkemize ulaşmadığını gösteriyor.

KKTC’de Delta varyantı yüzde 95’le hala baskın!

Yakın Doğu Üniversitesi’nden bilim insanlarının Kasım ayı içerisinde pozitif tanı alan vakalar üzerinden yaptığı araştırma, Omikron varyantının KKTC’de henüz görülmediğini ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda COVID-19 pozitif tanısı alan 50 kişi üzerinden yapılan mutasyon tayin analizi sonucunda Omikron varyantına rastlanmadı. Yapılan çalışma Kuzey Kıbrıs’ta yerel bulaşta Delta varyantının yüzde 95’le baskınlığını koruduğun gösterdi.

Şanlıdağ: “Sahip olduğumuz donanımla, Omikron varyantının ülkemize olası girişini saptamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve bütün dünyayı alarma geçiren COVID-19'un yeni varyantı Omikron’u tespit etmek için güçlü bir bilimsel altyapıya sahip olduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk bilim insanlarınca geliştirilen COVID-19 PCR Varyant Tayin Kiti’nin diğer varyantlar gibi Omikron’u da hızla tespit etme kabiliyetinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda araştırmacılarımızın gerçekleştirdiği mutasyon tayin analizleri, Kasım ayı içerisinde pozitif tanı alan kişilerin önceki aylarda olduğu gibi Delta varyantı ile enfekte olduğunu ortaya koydu. Omikron varyantına ise rastlanmadı. Yetkin ekibimiz, PCR Varyant Tayin Kitimiz ve sahip olduğumuz donanımla, Omikron varyantının ülkemize olası girişini saptamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Ergören: “Kuzey Kıbrıs’ta yerel bulaşta Delta varyantının yüzde 95’le baskınlığını koruyor”

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı ve Kit Üretim Laboratuvarları sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ise Kasım ayı içerisinde pozitif tanı alan vakalar üzerinden yaptıkları araştırmada COVID-19 Omikron varyantının ülkemizde henüz görülmediğini saptadıklarını söyledi. Doç. Dr. Ergören, “Kuzey Kıbrıs’ta yerel bulaşta Delta varyantı yüzde 95’le baskınlığını koruyor” ifadesini kullandı.

Omikron varyantının bilinenleri, bilinmeyenleri

26 Kasım 2021'de Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’nın güneyinde ortaya çıkan B.1.1.529 varyantına Omikron adını vererek küresel bir uyarı yayınladı. Güney Afrika ve dünyadaki araştırmacılar, Omikron'un birçok yönünü daha iyi anlamak için çalışmalara devam ediyor. Yeni varyantın etkilerinin daha net bir şekilde ortaya konulması içinse biraz daha zamana ihtiyaç var.

Güney Afrika'nın bu varyanttan etkilenen bölgelerinde testi pozitif çıkan insan sayısı arttı, ancak bunun Omikron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürüyor. Omikron ile enfeksiyonun, diğer varyantlarla kıyasla hastalığın şiddetini nasıl etkilediği de henüz net değil. Zira bildirilen ilk Omikron enfeksiyonları, hastalığı daha hafif semptomlarla geçirme eğiliminde olan gençlerde saptandı. Yaş aralığı yükseldikçe semptomların şiddetinin nasıl değişeceğini görmek için de yine zamana ihtiyaç var.

Ön kanıtlar, endişe duyulan diğer varyantlara kıyasla Omikron ile yeniden enfeksiyon riskinin arttığını düşündürüyor. Ancak bu bilgi de sınırlı. Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantın aşılar dahil mevcut karşı önlemler üzerindeki potansiyel etkisini anlamak için çalışmaya devam ediyor. Bu noktada aşılar, dolaşımdaki baskın varyant Delta'ya karşı da dahil olmak üzere, hastalığın şiddeti ve ölümlerin azaltılmasında kritik önemini koruyor.

Yaygın olarak kullanılan PCR testleri ise diğer varyantlarda olduğu gibi, Omikron varyantını da tespit etmeye devam ediyor. Yeni varyantın, hızlı antijen tespit testleri de dahil olmak üzere, diğer test türleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

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